https://news.day.az/world/1770995.html Жители Гавайев эвакуируются из-за угрозы цунами - ВИДЕО Жители Гавайев пытаются эвакуироваться вглубь острова, чтобы избежать цунами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После мощного землетрясения в районе Тихого океана, вызвавшего волну цунами, на Гавайях объявлено предупреждение.
Жители Гавайев эвакуируются из-за угрозы цунами - ВИДЕО
Жители Гавайев пытаются эвакуироваться вглубь острова, чтобы избежать цунами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После мощного землетрясения в районе Тихого океана, вызвавшего волну цунами, на Гавайях объявлено предупреждение. Местные власти призвали жителей прибрежных районов немедленно покинуть опасные зоны и направляться в более высокие и безопасные районы.
По сообщениям очевидцев, на островах наблюдаются пробки, паника и перебои в работе мобильной связи. Многие жители собирают документы, предметы первой необходимости и пытаются уехать вглубь острова, где риск затопления значительно ниже.
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