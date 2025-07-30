Жители Гавайев эвакуируются из-за угрозы цунами

Жители Гавайев пытаются эвакуироваться вглубь острова, чтобы избежать цунами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После мощного землетрясения в районе Тихого океана, вызвавшего волну цунами, на Гавайях объявлено предупреждение. Местные власти призвали жителей прибрежных районов немедленно покинуть опасные зоны и направляться в более высокие и безопасные районы.

По сообщениям очевидцев, на островах наблюдаются пробки, паника и перебои в работе мобильной связи. Многие жители собирают документы, предметы первой необходимости и пытаются уехать вглубь острова, где риск затопления значительно ниже.