В Израиле высказались о возможном прекращении огня в Газе

Международное давление на Израиль не изменит его политику, оно лишь подрывает шансы на достижение прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава МИД Гидеон Саар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дипломатическое давление не изменит нашу политику. Никакая внешняя сила не заставит Израиль пожертвовать своей безопасностью. Мы всегда открыты для конструктивного диалога, но давление на нас не сработает", - заявил Саар. "Давление [на Израиль] напрямую подрывает шансы на прекращение огня [в Газе] и освобождение заложников, оно лишь подталкивает к военной эскалации, ужесточая позицию [движения] ХАМАС [на переговорах]", - добавил он.

Саар пояснил, что "международное давление на Израиль в критически важные дни переговоров о прекращении огня и освобождении заложников уже позволило движению ХАМАС ужесточить свои [переговорные] позиции". "Мы не позволим террористическому государству ХАМАС образоваться всего в нескольких километрах от наших населенных пунктов", - продолжал глава МИД, отметив, что еврейское государство "не пожертвует своим существованием ради стран, проводящих политику умиротворения". "Мы не откажемся от наших основных интересов ради внутренней политики в ряде [европейских] стран", - добавил он.

Министр считает, что военное давление на ХАМАС в секторе Газа "доказало свою эффективность", но, по его словам, это "не единственный путь" и еврейское государство также готово использовать дипломатию.