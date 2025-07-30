Движение на участке трассы Баку–Алят–Газах будет частично ограничено

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на железнодорожном мосту, расположенном на 27-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гарадагского района, с 08:00 1 августа до 08:00 24 августа движение транспортных средств в обоих направлениях будет поэтапно частично ограничено.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

ГУГДП просит водителей учитывать изменения в организации движения, быть особенно внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и обеспечивать безопасность движения.