https://news.day.az/society/1771102.html Движение на участке трассы Баку–Алят–Газах будет частично ограничено В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на железнодорожном мосту, расположенном на 27-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гарадагского района, с 08:00 1 августа до 08:00 24 августа движение транспортных средств в обоих направлениях будет поэтапно частично...
Движение на участке трассы Баку–Алят–Газах будет частично ограничено
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на железнодорожном мосту, расположенном на 27-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гарадагского района, с 08:00 1 августа до 08:00 24 августа движение транспортных средств в обоих направлениях будет поэтапно частично ограничено.
Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
ГУГДП просит водителей учитывать изменения в организации движения, быть особенно внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и обеспечивать безопасность движения.
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