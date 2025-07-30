В Азербайджане предупредили перевозящих гармалу

В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами некоторых стран лиц, пытающихся пересечь границу с гармалой (Peganum harmala, азерб. - üzərlik). К этим лицам применяются меры административной или уголовной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе Министерства юстиции Азербайджана сообщили, что несмотря на широкое использование гармалы в народной медицине и культурно-обрядовых традициях, некоторые содержащиеся в ней алкалоиды, особенно гармалин, гармин и другие соединения, обладающие психотропным действием, включены в список веществ, оборот которых ограничен или полностью запрещен в ряде стран.

В связи с этим гражданам, выезжающим за рубеж, а также прибывающим в нашу республику из других стран, рекомендуется не перевозить гармалу, ее семена, экстракты или иные формы. Это важно для предотвращения рисков привлечения к ответственности, предусмотренных законодательством ряда стран.

Центр судебной экспертизы Министерства юстиции подготовил профилактическую рекомендацию о происхождении, химическом составе, правовом статусе и случаях привлечения к ответственности за гармалу. Целью подготовки рекомендации является обеспечение безопасности граждан и проведение разъяснительной работы среди населения в целях предотвращения случаев, которые могут повлечь за собой привлечение к ответственности при выезде за рубеж с гармалой, а также при въезде в нашу республику из других стран.