Technion надеется на расширение Центра кибербезопасности Азербайджана

Надеемся, что в ближайшие годы возможности Центра кибербезопасности Азербайджана будут еще больше расширены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Израильского технологического института Technion Моти Егер во время выступления на очередном выпускном в Центре кибербезопасности Азербайдана.

Он отметил, что для него является большой честью принимать участие в этом значимом для обеих стран мероприятии в качестве нового генерального директора Technion.

"Центр кибербезопасности Азербайджана, созданный совместно министерством цифрового развития и транспорта, Агентством по инновациям и цифровому развитию и Израильским технологическим институтом Technion, уже подготовил 380 специалистов по кибербезопасности.

В каждой группе 100 выпускников, и многие из них сегодня работают на ключевых позициях в растущей киберэкосистеме Азербайджана",- сказал он.

Моти Егер отметил, что мы живем в эпоху стремительных технологических перемен, где особенно активно развиваются искусственный интеллект, большие данные и кибербезопасность.

"Эти инструменты предлагают большие возможности, но их следует использовать с осторожностью и ответственностью.

В Technion мы убеждены, что знания должны быть доступными, но обращаться с ними следует с мудростью.

Поэтому мы фокусируемся на подготовку квалифицированных профессионалов, способгных защитить цифровой мир, на который мы все полагаемся", - отметил гендиректор.

Он также подчеркнул стратегическую и дружественную природу отношений между Израилем и Азербайджаном:

"Мы гордимся совместной работой и верим, что сотрудничество в рамках этого проекта будет расширяться в ближайшие годы", - сказал Моти Егер.