Temu грозит многомиллионный штраф

Еврокомиссия взялась за китайскую интернет-платформу Temu, обвиняя её в нарушении европейского закона о цифровых услугах (DSA).

Как передает Day.Az, регулятор требует от компании срочно устранить многочисленные нарушения, иначе Temu грозит штраф в миллиарды евро. На фоне дефицита бюджета ЕС и стремления защитить местных ритейлеров от дешёвых азиатских товаров, давление на китайские маркетплейсы усиливается.

Недавно власти ЕС уже ударили по онлайн-гигантам вроде AliExpress, Temu и Shein, введя пошлины на недорогие посылки: 2 евро за каждую, отправленную напрямую, и 0,5 евро за те, что идут через склады. Это решение стало серьёзным вызовом для азиатских платформ, которые привлекают европейцев низкими ценами.

Однако у Temu проблемы не только с пошлинами. Платформа, которой в ЕС пользуются около 94 миллионов человек (а по всему миру - 292 миллиона), попала под прицел Еврокомиссии из-за несоблюдения строгих европейских стандартов. Среди претензий - слабый контроль за продажей опасных товаров. Проверки выявили на Temu детские игрушки с вредными химикатами, электронику с дефектами изоляции, а также косметику с запрещёнными в ЕС веществами, такими как BMHCA, которые могут нанести вред здоровью.

Брюссель также недоволен тем, что дешёвая и небезопасная продукция подрывает позиции европейских производителей, которые не могут конкурировать с ценами китайских маркетплейсов. Кроме того, Еврокомиссия раскритиковала Temu за "манипулятивный" интерфейс, который, по их мнению, стимулирует импульсивные покупки, и за непрозрачные алгоритмы рекомендаций. Платформе также вменяют ограниченный доступ к данным для независимых исследователей.

Еврокомиссия требует от Temu оперативно исправить все нарушения. Если компания не выполнит предписания, ей грозит штраф в размере 6% от годового оборота. Учитывая, что глобальная выручка Temu достигает 71 миллиарда долларов, сумма штрафа может составить порядка 4,26 миллиарда евро - весьма ощутимый "бонус" для бюджета ЕС.