https://news.day.az/society/1770962.html Пробки на улицах Баку - СПИСОК В Баку названы улицы и проспекты с затрудненным движением. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на данный момент загруженность наблюдается на следующих участках: Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января"; Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова.
Пробки на улицах Баку - СПИСОК
В Баку названы улицы и проспекты с затрудненным движением.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на данный момент загруженность наблюдается на следующих участках:
Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова.
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