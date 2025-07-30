https://news.day.az/society/1770962.html

Пробки на улицах Баку - СПИСОК

В Баку названы улицы и проспекты с затрудненным движением. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на данный момент загруженность наблюдается на следующих участках: Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января"; Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова.