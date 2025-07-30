Пробки на улицах Баку

В Баку названы улицы и проспекты с затрудненным движением.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на данный момент загруженность наблюдается на следующих участках:

Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова.