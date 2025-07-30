На Камчатке произошло сильное землетрясение - магнитуда достигла 8,7

Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла 8,7. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг с юго-запада прилегает к очагам землетрясений 20 июля 2025 года и 17 августа 2024 года. Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.

Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском по предварительным оценкам составила не менее 6 баллов. Опасное сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатке в Северо-Курильске.

Мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 11:26 (03:26 по бакинскому времени). По решению главы региона в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день. Приостановлена работа городской детской поликлиники № 1 из-за повреждений здания. В городе наблюдаются дорожные пробки, очереди на заправках, перебои с электричеством и мобильным интернетом, люди выбегают на улицу.