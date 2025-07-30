На Японию обрушилась рекордная жара

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии, за прошедшую неделю в стране 10 804 человека с тепловыми ударами были доставлены в больницу, что стало новым недельным рекордом в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на японские СМИ, эта цифра значительно превысила показатель предыдущей недели - 5 309 случаев - на фоне сильной жары, когда в разных частях страны температура поднималась до 35 градусов по Цельсию и выше.

Наибольшее число пострадавших от теплового удара было зафиксировано в Токио - 1099 человек. На втором месте Сайтама - 750, за ней следует Хоккайдо, где показатели подскочили в 2,8 раза - до 690.

Агентство призывает людей пользоваться кондиционерами и вентиляторами и не забывать пить побольше воды.