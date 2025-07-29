Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

Франция добивается вывода шампанского и других видов вина из-под пошлин США на европейские товары в размере 15%, о предстоящем введении которых объявил в прошедшее воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times.

Издание подчеркивает, что торговое соглашение США и Еврокомиссии "вызвало замешательство" в Брюсселе и Париже по поводу того, какие товары могут стать исключением из перечня продуктов, облагаемых американскими пошлинами.

Собеседники издания рассказали, что обсуждение списка, в том числе тарифы на алкоголь, еще продолжается. Белый дом не планирует делать исключения ни для какого из видов спиртных напитков, но тема вин еще обсуждается.