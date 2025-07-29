https://news.day.az/world/1770876.html Этна извергается серией взрывов - ФОТО - ВИДЕО Небольшие взрывы начали происходить на юго-восточном кратере Этны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы говорят, что эти взрывы были на удивление громкими. Они происходят по 4-5 раз в 5-10 минут, а затем до полутора часов вулкан "молчит".
Этна извергается серией взрывов - ФОТО - ВИДЕО
Небольшие взрывы начали происходить на юго-восточном кратере Этны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы говорят, что эти взрывы были на удивление громкими.
Они происходят по 4-5 раз в 5-10 минут, а затем до полутора часов вулкан "молчит".
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