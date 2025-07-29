Этна извергается серией взрывов

Небольшие взрывы начали происходить на юго-восточном кратере Этны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы говорят, что эти взрывы были на удивление громкими.

Они происходят по 4-5 раз в 5-10 минут, а затем до полутора часов вулкан "молчит".