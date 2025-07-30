Объявлены лауреаты ежегодной премии ко Дню национального кино

Союз кинематографистов Азербайджана (AKİ) обнародовал список лауреатов ежегодной премии, приуроченной ко Дню национального кино - профессиональному празднику кинематографистов, отмечаемому 2 августа, сообщили Day.Az в пресс-службе AKİ.

В соответствии с решением секретариата AKİ, обладателями традиционной награды за 2025 год стали следующие представители азербайджанского кинематографа:

Пярвиз Гасанов (режиссёр) - за успешное режиссёрское решение полнометражного документального фильма "Башлыбель - дневник осады одного села";

Даниэль Гулиев - за выразительные визуальные решения в фильмах "Возвращение киномеханика" и "Монолог одинокого человека";

Сабухи Атабабаев - за художественную работу в полнометражных художественных фильмах "Тагиев: Нефть" и "А может быть";

Фехруз Шамиев - за вклад в организацию международных кинофестивалей и развитие международных связей азербайджанского кинематографа.

Следует напомнить, что премия AKİ ежегодно вручается творческим деятелям, отличившимся вкладом в развитие национального кинематографа. Цель награды - акцентировать внимание на положительных тенденциях в отечественном кино и поощрить выдающиеся достижения в различных сферах кинопроизводства.

При определении лауреатов секретариат AKİ тщательно анализирует события прошедшего киносезона, отслеживает процессы в киноиндустрии и принимает окончательное решение путём открытого голосования.