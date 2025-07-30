https://news.day.az/politics/1770988.html Новый посол Израиля прибыл в Азербайджан - ВИДЕО Новоназначенный посол Израиля Ронен Краус прибыл в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Израиля на своей странице в социальной сети X.
Новый посол Израиля прибыл в Азербайджан - ВИДЕО
Новоназначенный посол Израиля Ронен Краус прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Израиля на своей странице в социальной сети X.
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