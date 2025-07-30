Сколько цунами прошло после землетрясения на Камчатке?

Четыре цунами зафиксировали в Северо-Курильском районе Сахалинской области России после сильного землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 м. До сих пор не отменена тревога цунами в цунамиопасной зоне - это территория, прилегающая к порту. Город находится в цунамибезопасной зоне. По городу тревога цунами не объявлялась", - сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что тревога в связи с угрозой цунами была объявлена по всем Курилам.

Отметим, около 2,7 тыс. человек эвакуированы на Курилах в безопасные районы из-за угрозы цунами из-за землетрясения на Камчатке.