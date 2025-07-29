Самая стабильная по мнению Microsoft версия Windows начала зависать

Microsoft признала наличие проблем со стабильностью Windows 11 версии 24H2, возникших после установки обязательных накопительных обновлений, начиная с мая 2025 года. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на аннотацию к необязательному патчу KB5062660 от 22 июля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи пожаловались, что после обновления операционная система могла демонстрировать снижение производительности - в том числе в играх, таких как Fortnite и Counter-Strike 2 - наблюдались зависания при вызове меню "Пуск" и переключении между окнами, случайные перезагрузки и прочие ошибки. Кроме того, фиксировались ложные срабатывания брандмауэра Windows с ошибкой 2042 и сбои при выходе из режима сна.

Журналисты издания Windows Latest обратили внимание на системные ошибки при установке обновлений - коды 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 и 0x800f0991 - которые не были связаны с драйверами Nvidia, хотя поначалу именно на них пало основное подозрение.

Microsoft утверждает, что сбои затрагивали ограниченное число пользователей и были устранены в патче KB5062660. Причины неполадок при этом остались нераскрытыми. Компания лишь отметила, что окончательное исправление будет включено в очередной пакет обновлений, запланированный на 13 августа.

Помимо устранения неполадок, обновление KB5062660 принесло ряд новых функций. В частности, функция Recall стала доступна для пользователей в европейском регионе. Также была улучшена производительность системных компонентов: например, загрузка вкладки "Главная" в "Проводнике" теперь занимает 2-3 секунды вместо прежних 10 и более.

Примечательно, что ранее Microsoft признала Windows 11 24H2 самой надежной среди своих операционных систем.