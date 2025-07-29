Свыше полумиллиона человек посетили Карабах и Восточный Зангезур за месяц

Карабах и Восточный Зангезур за последний месяц посетили более 500 тысяч человек.

Как передает Day.Az, среди них туристы, предприниматели, инвесторы, представители сферы культуры и СМИ из разных стран, а также другие иностранные посетители.

Отметим, что этот факт сам по себе подтверждает создание в регионе безопасной, современной и динамичной среды. Люди приезжают не только в туристических целях, но и для инвестиций и изучения инвестиционных возможностей. Это также свидетельствует о том, что освобожденные территории вступили в активную стадию развития, а экономический, культурный и туристический потенциал региона огромен и уже начал реализовываться.

В оживлении экономики важную роль играет, в частности, восстановление и развитие сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. Созданные государством инфраструктура и благоприятная инвестиционная среда привлекают внутренние и иностранные инвестиции в регион, что поспособствует созданию новых рабочих мест и повышению социального благосостояния.