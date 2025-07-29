В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом

В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом.

Как передает Day.Az, мужчина поскользнулся, и кастрюля с раскалённым маслом вылилась прямо на спину молодой работницы. Ее экстренно госпитализировали, медики настаивают на пересадке кожи. 

Представляем вашему вниманию данное видео: