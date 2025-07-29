https://news.day.az/world/1770926.html В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом - ВИДЕО В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом. Как передает Day.Az, мужчина поскользнулся, и кастрюля с раскалённым маслом вылилась прямо на спину молодой работницы. Ее экстренно госпитализировали, медики настаивают на пересадке кожи. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом - ВИДЕО
В Казахстане повар облил коллегу кипящим маслом.
Как передает Day.Az, мужчина поскользнулся, и кастрюля с раскалённым маслом вылилась прямо на спину молодой работницы. Ее экстренно госпитализировали, медики настаивают на пересадке кожи.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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