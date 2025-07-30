Азербайджан представлен на Международном фестивале культуры и искусства в Иордании

С 23 июля по 2 августа в Иордании проходит 39-й Международный фестиваль культуры и искусства в городе Джараш, организованный министерством культуры Иордании при покровительстве Короля Абдуллы II.

При поддержке министерства культуры Азербайджана страну на фестивале представляет коллектив под руководством тариста Ибрагима Бабаева, а также солисты Государственного ансамбля танца, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В рамках фестиваля состоялась презентация музыкального проекта MughaMi, подготовленного под руководством Ибрагима Бабаева.

Концерт прошёл на центральной площади древнего Джараша. В исполнении Ибрагима Бабаева (тар), Анара Велизаде (балабан) и Вяфадара Рамиза (нагара) прозвучали музыкальные произведения из музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Не та, так эта", композиция Гусейна Гасанова "Не могу забыть", а также азербайджанские народные песни "Харыбюльбюль" и "Сары гялин".

Кроме того, были исполнены произведения Ибрагима Бабаева - MughaMix, Dance in the Sky и 17.17. Государственный ансамбль танца Азербайджана представил народный танец "Платок", а также композицию "Цвета Азербайджана", в постановке которой приняли участие музыкальное трио и были использованы произведения Вагифа Мустафазаде.

Концертная программа вызвала большой интерес и была тепло встречена публикой.

Отметим, что в рамках фестиваля запланировано проведение более 230 культурных мероприятий с участием представителей 35 стран. Программа включает поэтические вечера с участием более 140 поэтов, выступления музыкальных и фольклорных коллективов разных народов, а также тематические дни, посвящённые карикатуре, изобразительному искусству, каллиграфии и литературе под общим названием "Надежды Джараша". Следует отметить, что азербайджанские исполнители и коллективы успешно участвовали в фестивале Джараша в 2009, 2012, 2014 и 2021 годах.