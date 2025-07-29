Инсайдер рассекретил дизайн нового дешевого смартфона Samsung

В интернете были опубликованы якобы официальные рендеры готовящегося к выпуску бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17. Утечка не только раскрыла дизайн устройства, но и подтвердила его некоторые технические характеристики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GSMArena.

На изображениях показан смартфон в темно-сером цвете, а также в еще одном, более светлом оттенке. Дизайн устройства можно охарактеризовать как несколько устаревший по современным меркам: он имеет заметный "подбородок" (широкую рамку под экраном) и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Источник утечки подтвердил, что в основу смартфона ляжет процессор Exynos 1380. Также сообщается, что Galaxy A17 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. На задней панели расположится тройная камера с основным сенсором на 50 Мп, сверхширокоугольным на 5 Мп и макрообъективом на 2 Мп.

Ключевыми улучшениями по сравнению с предшественником, Galaxy A16, станут новый чипсет и появление оптической стабилизации изображения (OIS) в основной камере, что является новшеством для смартфонов Samsung в данном ценовом сегменте.

Ожидается, что официальный анонс Samsung Galaxy A17 состоится в октябре. Новому устройству предстоит повторить успех своего предшественника, Galaxy A16, который, по некоторым данным, стал одним из самых продаваемых смартфонов компании за последнее время.