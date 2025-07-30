Угроза цунами в России, США и Японии

В России, США и Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения на Камчатке.

Как передает Day.Az, первая волная цунами уже обрушилась на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область).

В японских префектурах и на Гавайских островах США звучат сирены.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке произошло сильное землетрясение - магнитуда достигла 8,7.

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