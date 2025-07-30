Минфин Азербайджана оштрафовал десятки должностных лиц

В первом полугодии этого года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минфин.

Служба направила соответствующие письма в центральные и местные органы исполнительной власти с целью устранения выявленных нарушений, недопущения их повторения в будущем, а также принятия мер в пределах своих полномочий в отношении должностных лиц, допустивших данные нарушения.