https://news.day.az/economy/1771108.html Минфин Азербайджана оштрафовал десятки должностных лиц В первом полугодии этого года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минфин.
Минфин Азербайджана оштрафовал десятки должностных лиц
В первом полугодии этого года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов наложила штрафы на 27 должностных лиц.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минфин.
Служба направила соответствующие письма в центральные и местные органы исполнительной власти с целью устранения выявленных нарушений, недопущения их повторения в будущем, а также принятия мер в пределах своих полномочий в отношении должностных лиц, допустивших данные нарушения.
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