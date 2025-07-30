Армению завалили исками на $1,5 млрд.
Армения оказалась втянута в серию арбитражных разбирательств.
Как передает Day.Az, в настоящее время против Еревана подано сразу четыре иска.
Власти страны официально ответили на запрос армянской газеты "Жоховурд", отметив, что к делу причастны крупные зарубежные инвесторы и компании.
Среди заявителей числятся акционер Зангезурского медно-молибденового комбината - компания Walnort Finance Limited, инвестор проекта Амулсарской золотодобычи Amulsar Investor Ventures LLC, а также Sanitek S.a.r.l. вместе с Sari Haddad и Elias Doumet, занимавшиеся вывозом мусора в Ереване. Дополняет список исков авиакомпания Air Arabia - один из учредителей местного лоукостера FlyArna.
Исковые требования в совокупности оцениваются во внушительные 1,5 миллиарда долларов.
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