Армению завалили исками на $1,5 млрд.

Армения оказалась втянута в серию арбитражных разбирательств.

Как передает Day.Az, в настоящее время против Еревана подано сразу четыре иска.

Власти страны официально ответили на запрос армянской газеты "Жоховурд", отметив, что к делу причастны крупные зарубежные инвесторы и компании.

Среди заявителей числятся акционер Зангезурского медно-молибденового комбината - компания Walnort Finance Limited, инвестор проекта Амулсарской золотодобычи Amulsar Investor Ventures LLC, а также Sanitek S.a.r.l. вместе с Sari Haddad и Elias Doumet, занимавшиеся вывозом мусора в Ереване. Дополняет список исков авиакомпания Air Arabia - один из учредителей местного лоукостера FlyArna.

Исковые требования в совокупности оцениваются во внушительные 1,5 миллиарда долларов.