https://news.day.az/society/1770889.html Утвержден генплан этого города Утвержден "Генеральный план развития города Говлар до 2040 года". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Утвержден генплан этого города
Утвержден "Генеральный план развития города Говлар до 2040 года".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
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