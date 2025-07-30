https://news.day.az/society/1770983.html Температура воздуха в Азербайджане превысила 40 градусов Обнародованы фактические погодные условия на 09:00 30 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что на большей части территории страны наблюдалась ясная погода, однако в ночные и утренние часы в некоторых горных районах прошли кратковременные ливни.
Температура воздуха в Азербайджане превысила 40 градусов
Обнародованы фактические погодные условия на 09:00 30 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что на большей части территории страны наблюдалась ясная погода, однако в ночные и утренние часы в некоторых горных районах прошли кратковременные ливни.
29 июля максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 34 градуса, в горных районах - 30, в низменных районах - 40, в НАР - до 41 градуса тепла.
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