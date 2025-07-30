Тель-Авив передал ХАМАС возражения

Посредники в ходе непрямых переговоров передали ХАМАС возражения Израиля на последний ответ группировки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили катарский телеканал Al Araby и саудовский Al Hadath со ссылкой на источники.

Ключевые разногласия касаются отвода израильских войск из сектора Газа: Израиль отказывается выводить свои силы из Филадельфийского коридора и других районов. Также Тель-Авив отказался обменивать тела погибших израильских заложников на живых палестинских заключенных.

В то же время, по данным израильского издания Walla, премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил на закрытом заседании кабинета министров новый политический и стратегический курс действий в секторе Газа.