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Над Нью-Джерси заметили НЛО - ВИДЕО

Над американским Нью-Джерси снова снимают всякое. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В конце июля, как и в ноябре-декабре прошлого года, над американским Нью-Джерси местные жители снимают массу неопознанных летающих объектов.