https://news.day.az/unusual/1770907.html Над Нью-Джерси заметили НЛО - ВИДЕО Над американским Нью-Джерси снова снимают всякое. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В конце июля, как и в ноябре-декабре прошлого года, над американским Нью-Джерси местные жители снимают массу неопознанных летающих объектов.
Над Нью-Джерси заметили НЛО - ВИДЕО
Над американским Нью-Джерси заметили, как утверждается, НЛО.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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