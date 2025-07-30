В США на дороге поставили бордюры вместо лежачих полицейских

В США магазин решил поставить лежачих полицейских на своей парковке, но вместо этого заказал установку резиновых бордюров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: