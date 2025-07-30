https://news.day.az/world/1771095.html В США на дороге поставили бордюры вместо лежачих полицейских - ВИДЕО В США магазин решил поставить лежачих полицейских на своей парковке, но вместо этого заказал установку резиновых бордюров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США на дороге поставили бордюры вместо лежачих полицейских - ВИДЕО
В США магазин решил поставить лежачих полицейских на своей парковке, но вместо этого заказал установку резиновых бордюров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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