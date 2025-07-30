Директор агдамского детсада осуждена за взяточничество

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего директора детского сада №2 поселка Дёрдъёл Агдамского района Кямали Гулиевой, обвиняемой во взяточничестве.

Как передает Day.Az, на процессе под председательством судьи Дадаша Иманова был зачитан приговор, согласно которому К.Гулиева приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что К.Гулиева ранее была судима за кражу и приговором Хатаинского районного суда ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

Согласно обвинению, К.Гулиева получила взятку в размере 2 300 манатов от своей однокурсницы и подруги Дильгуши Имановой с целью трудоустройства ее супруга. Позже, когда она не выполнила своего обещания, супруг Д.Имановой пожаловался на нее в правоохранительные органы.