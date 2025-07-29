Казахстан и Турция подписали ключевые стратегические соглашения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию по итогам пятого заседания Совета высокого уровня стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

В рамках официального визита главы казахстанского государства в Анкару стороны также утвердили решение пятого заседания Совета. Всего было подписано 18 межправительственных и межведомственных документов, отражающих стремление двух стран к углублению стратегического партнёрства в различных сферах.

Казахстан и Турция последовательно расширяют двусторонние связи на протяжении последних десятилетий, охватывая такие области, как торговля, энергетика, инфраструктура, оборона, культура и образование. Совет высокого уровня стратегического сотрудничества, созданный для институционализации партнёрства, служит платформой для согласования приоритетов и запуска совместных инициатив. Две страны связывают прочные исторические и культурные узы, и они продолжают укреплять отношения через регулярные контакты на высшем уровне и растущее экономическое взаимодействие.