Азербайджан расширяет географию газового экспорта в Европу

Нет проблем для доставки азербайджанского газа в Украину. Пробная поставка в небольших объемах будет осуществлена по Трансбалканскому газопроводу - через территорию Болгарии и Румынии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Азербайджанский газ поступает в Болгарию посредством Трансадриатического газопровода (ТАР), но это не единственный маршрут, отметил эксперт. Наш газ может идти в Болгарию и напрямую - через Турцию и оттуда реверсной закачкой по Трансбалканскому маршруту доходить до Украины.

"Реверсной - потому что газ пойдет в обратном направлении. Дело в том, что Трансбалканский газопровод был построен в 80-х годах прошлого века для доставки газа из СССР по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.

От Болгарии до Румынии имеется магистральный трубопровод, достаточно большого диаметра. Посредством этой трубы можно без проблем перекачивать азербайджанский газ на территорию Украины. Этот маршрут в настоящее время бездействует. Газопровод простаивает в связи с вводом в эксплуатацию "Турецкого потока" и прекращением транзита российского газа через Украину.

Поставки пока что осуществлены в тестовом режиме. Тесты покажут, как будет работать маршрут, насколько стабильны определенное время простаивавшие агрегаты, как они покажут себя при рабочем давлении газа. Когда будут получены ответы на все вопросы, начнутся коммерческие поставки", - сказал Ильхам Шабан.

По словам эксперта, то, что об объемах ничего не сказано, совершенно естественно. Поставки, отметил он, будут символическими, то есть в объеме примерно миллиарда или чуть более миллиарда кубометров в год. В недрах Азербайджана достаточно запасов газа, но в настоящее время свободных объемов на балансе для крупных поставок в Украину нет.

"Следует учесть, что с 1 августа ожидается начало поставок азербайджанского газа в Сирию. Наш газ пойдет по газопроводу Килис через Турцию. На первом этапе объем поставок составит 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Плюс другие обязательства Азербайджана. В будущем объемы добычи могут расти, но для этого должны быть введены в эксплуатацию новые месторождения, а это требует инвестиций и долгосрочных контрактов.

Как бы там ни было, начало тестовых поставок азербайджанского газа в Украину показывает, что SOCAR расширяет географию экспорта на пространстве Европы и диверсифицирует маршруты. Украина - один из вариантов маршрута, по которому в будущем могут осуществляться стабильные поставки", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева