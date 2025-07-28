Группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на "Нафтогаз".

Впервые газ поставляется по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.

"Объём поставки небольшой, но это стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также очередной пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - заявил генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

В связи с этим Trend направил запрос в компанию SOCAR. На момент публикации новости в компании не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.