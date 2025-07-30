Азербайджан примет этап Кубка мира по плаванию‑2026

Азербайджан станет одной из стран-хозяек Кубка мира по плаванию 2026 года. Об этом было официально объявлено на конгрессе World Aquatics, который прошел в Сингапуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серия этапов пройдет под общим названием "Шелковый путь" и объединит Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Все соревнования будут проводиться в 25-метровом бассейне.

По словам генерального секретаря Федерации водных видов спорта Казахстана Дмитрия Баландина, казахстанский этап состоится в октябре в Астане. Даты азербайджанского этапа будут объявлены позже.