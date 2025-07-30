https://news.day.az/sport/1771129.html Азербайджан примет этап Кубка мира по плаванию‑2026 Азербайджан станет одной из стран-хозяек Кубка мира по плаванию 2026 года. Об этом было официально объявлено на конгрессе World Aquatics, который прошел в Сингапуре. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серия этапов пройдет под общим названием "Шелковый путь" и объединит Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.
Азербайджан примет этап Кубка мира по плаванию‑2026
Азербайджан станет одной из стран-хозяек Кубка мира по плаванию 2026 года. Об этом было официально объявлено на конгрессе World Aquatics, который прошел в Сингапуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серия этапов пройдет под общим названием "Шелковый путь" и объединит Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Все соревнования будут проводиться в 25-метровом бассейне.
По словам генерального секретаря Федерации водных видов спорта Казахстана Дмитрия Баландина, казахстанский этап состоится в октябре в Астане. Даты азербайджанского этапа будут объявлены позже.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре