Ряд зон в Азербайджане получат статус свободных от ящура
В Азербайджане достигнут успех в получении статуса свободной от еще одного заболевания животных.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности.
Сообщается, что Агентством разработана и представлена Всемирной организации здравоохранения животных Национальная программа контроля по созданию зон, свободных от ящура.
Таким образом, начат процесс создания зон, свободных от ящура, на территории Восточного Зангезура и Карабахского экономических регионов (полностью охватывающих территории Зангилана, Джабраила и Губадлы, а также частично территории Физули, Ходжавенда и Лачина), а также на территории Нахчыванской Автономной Республики.
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