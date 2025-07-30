Трамп обвинил Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн "украл" молодых женщин из спа-клуба Мар-а-Лаго во Флориде несколько десятилетий назад.

Как передает Day.Az, слова политика приводит Politico.

Трамп утверждает, что девушек, которых Эпштейн "нанял", увезли из спа-салона.

"Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда", - поделился американский лидер.

Политик утверждает, что после этой истории он разорвал всякие отношения с Эпштейном.