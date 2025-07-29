Состоялась презентация фильма памяти журналистов-шехидов

В Фонде героев Карабахской войны Центральной научной библиотеки состоялась презентация фильма, посвященного памяти журналистов-шехидов, героически погибших при выполнении служебного долга в боях за суверенитет и территориальную целостность наших земель. Презентация экранного произведения состоялась по инициативе Международного фонда Махмуда Кашгари.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в фонде.

Выступившие на церемонии президент фонда, депутат Джаваншир Фейзиев, профессор кафедры мультимедиа и электронных коммуникаций факультета журналистики Бакинского государственного университета (БГУ) Севиль Гасанова, заведующий отделом истории студии общественно-политических программ Азербайджанского телевидения, доктор философии по истории Махир Гарибов, профессор Института литературы имени Низами Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Асиф Рустамли, заведующий отделом истории азербайджанского языка Института языкознания имени Насими НАНА, доктор философии по филологии Хадиджа Гейдарова, руководитель программ Международного радио AзТВ, доктор философии по филологии Натаван Атамогланова, сотрудница фонда, доктор философии по филологии Хаяла Эфендиева рассказали о жизненном пути журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, простиравшегося от медиа до фронта.

Подчеркнув большое значение подобных памятных мероприятий для нашей молодежи, которые регулярно проводятся по инициативе Фонда Кашгари в свете памяти о сынах Родины - архитекторах нашей Победы, профессор БГУ Егяна Исмаилова от имени участников выразила благодарность тем, кто создал этот труд, имеющий большую духовную ценность.

Отмечалось, что в основе проекта лежат мемуары "Фронтовые дневники" Международного фонда Махмуда Кашгари и цикл кинопортретов. Цель - воспитать подрастающее поколение в патриотическом духе, пропагандировать наши национально-духовные ценности, привить молодежи святость профессиональной ответственности и гражданского долга перед Родиной, представить достойный пример жизни шехидов как идеальный пример любви к ней и увековечить их на страницах книг, в кинокадрах.

Затем был представлен фильм.

В картине в лице Национальных героев Чингиза Мустафаева, Салатын Аскеровой, доносивших правду о Карабахе до мировой общественности, рассказывается о жизни шехидов Казымаги Керимова, сражавшегося в боях и пером, и оружием, Алы Мустафаева, Османа Мирзоева и Фахраддина Шахбазова, ставших шехидами в трагедии над Гаракендом, сотрудника телевидения "Азад Азербайджан" Давуда Гурбанова, павшего в 44-дневной войне, самоотверженного журналиста, корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, который документировал зверства, совершенные армянами, пядь за пядью, шаг за шагом проходя по нашим освобожденным от оккупации селам и городам, и сотрудника AзТВ Сираджа Абышова.