Азербайджан нарастил импорт автобусов: какие страны в приоритете?

С января по май текущего года в Азербайджан было завезено 125 автобусов с двигателями внутреннего сгорания, работающими на сжатом топливе (дизель или полудизель).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, общая стоимость ввезенных автобусов составила 8,3 миллиона долларов США.

Это на 27 автобусов или 27,5% больше по количеству и на 2,3 миллиона долларов США или 38,9% больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период средняя цена одного импортированного автобуса составила 66,3 тысячи долларов США.

Страны, из которых Азербайджан импортировал автобусы в указанный период:

СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВО (штук) СУММА (тысяч долларов США) Россия 8 164,59 Китай 35 2028,62 Республика Корея 50 2570,95 Турция 15 1350,09 Япония 3 201,15 Германия 9 1696,81 Италия 5 278,85

Отметим, что обновление автобусного парка в Баку осуществляется поэтапно под руководством Агентства наземного транспорта Азербайджана. По последним данным, на регулярных маршрутах столицы задействовано рекордное количество - более 2200 автобусов. Ожидается, что в августе-сентябре текущего года перевозчики введут в эксплуатацию ещё 200 новых и экологически чистых автобусов.