https://news.day.az/sport/1770917.html Двое азербайджанских борцов вышли в финал ЧМ U-17 Двое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U-17, который проходит в столице Греции - Афинах. Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, за золотые медали поборются Хикмет Хагвердиев (51 кг) и Али Назаров (60 кг).
Двое азербайджанских борцов вышли в финал ЧМ U-17
Двое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U-17, который проходит в столице Греции - Афинах.
Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, за золотые медали поборются Хикмет Хагвердиев (51 кг) и Али Назаров (60 кг). Их соперниками станут, соответственно, Отабек Турсунов (Узбекистан) и Амангельди Исакбаев (Кыргызстан).
Абдуррахман Гусейнли (45 кг) и Юсиф Ахмедли (71 кг), уступившие в полуфинале, выступят в поединках за бронзу.
Саид Пашаев (92 кг) попробует свои силы в утешительной схватке.
Отметим, что поединки за медали состоятся 30 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре