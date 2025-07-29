Двое азербайджанских борцов вышли в финал ЧМ U-17

Двое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата мира U-17, который проходит в столице Греции - Афинах.

Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, за золотые медали поборются Хикмет Хагвердиев (51 кг) и Али Назаров (60 кг). Их соперниками станут, соответственно, Отабек Турсунов (Узбекистан) и Амангельди Исакбаев (Кыргызстан).

Абдуррахман Гусейнли (45 кг) и Юсиф Ахмедли (71 кг), уступившие в полуфинале, выступят в поединках за бронзу.

Саид Пашаев (92 кг) попробует свои силы в утешительной схватке.

Отметим, что поединки за медали состоятся 30 июля.