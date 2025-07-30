В процесс выбора вакансий по приему учителей будут внесены новшества

При выборе вакансий по приему учителей предпочтение будет отдаваться размещению кандидатов в соответствии с их фактическим местом проживания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

"Предпочтение кандидатов в соответствии с их фактическим местом проживания способствует более быстрому адаптированию учителей на работе, снижению текучести кадров, а также положительно влияет на социальное благополучие, особенно на улучшение условий жизни и труда учителей. Также такой подход помогает предотвратить случаи отказа от вакансий. Анализ показывает, что за последние 4 года 1867 кандидатов отказались от вакантных мест именно из-за несоответствия фактического места проживания. Применение этого критерия особенно важно для сокращения нехватки учителей в регионах, повышения уровня благосостояния учителей", - отметил он.