Привычный прогиб Сереги Миронова: о чем нужно задуматься его кураторам?

Автор: Акпер Гасанов

"Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства".

Это строки из эпиграммы, написанной А.С.Пушкиным на графа Воронцова. Депутат Госдумы РФ, лидер псевдоппозиционной партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, мягко говоря, "не из графьев" будет. Он - современный типаж придворного российского льстеца, который всегда старается держать нос по ветру.

Предположу, что доживи Пушкин до наших дней, он бы припечатал Миронова какой-нибудь прелестной эпиграммой. Чем-то вроде той, что была написана на Дембровского.

"Когда смотрюсь я в зеркала, то вижу, кажется, Эзопа. А стань Дембровский у стекла, боюсь, появится там...".

В общем, что-то вроде Сереги Миронова.

Именно Сереги. Миронов сам любит так позиционировать. Напяливая, когда необходимо для маскарада, еще и фору десантника. Кстати, службу в армии он проходил, в том числе и в советском Азербайджане. Не знаю точно, кто и как глубоко обидел Миронова в тот период, но он регулярно брызжет ядом ненависти по отношению к нашей стране.

Вот и сейчас он, видимо надеясь заслужить от кураторов похлопывание по щеке за активность , озвучивает откровенно провокационные заявления. Так, недавно он завопил о необходимости масштабной проверки азербайджанских диаспор по всей территории России, включая крупнейшие столичные рынки "Садовод" и "Фуд Сити", что явно выходит далеко за рамки не только политической этики, но и уголовного законодательства.

Ну а еще, Миронов призвал лишить государственных наград бывшего первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана. Серега возмутился тем, что Михаил Соломонович принял участие в III Шушинском Глобальном медиафоруме. Где, как чуялось Миронову, "царил явный антироссийский дух". Я участвовал в работе этого медиафорума и могу уверенно заявить, что российский политик нагло лжет.

На медиафоруме, первый день которого прошел в освобожденном Ханкенди, царил дух Азербайджана. И все вопросы, задававшиеся участниками форума из самых разных стран мира, касались именно нашей страны, ее уникального опыта - в геополитической, экономической и прочих сферах. Что до "антироссийскости" в Азербайджане, то на сей счет высказался даже ведущий одиозного телеканала "Царьград" Юрий Пронько.

Он заявил, что неоднократно бывал в столице Азербайджана и любит нашу столицу.

"С точки зрения русского человека там очень комфортно, там действительно все говорят по-русски. А те, кто не говорит, пытаются найти тех, кто говорит", - отметил Пронько.

И то, что глава нашего государства, прекрасно говорящий на нескольких языках, отвечал на вопросы М.Гусмана и даже украинского журналиста Дмитрия Гордона, именно на русском языке - доказывает лживость и глупость утверждений Миронова.

Чем еще был недоволен Серега? Тем, что М.Гусман "пропел дифирамбы" уникальной внешней политике Президента страны Ильхама Алиева. Вынужден напомнить Миронову, что только уникальность внешней политики главы нашего государства помогла одержать Азербайджану историческую Победу в 44-дневной войне, а потом и полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Это была не только военная и экономическая, но и дипломатическая победа. Ведь все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) желали видеть армяно-азербайджанский конфликт в вечно "замороженном" статусе, рассчитывая иметь таким образом рычаг давления на наше государство. И как, кроме слова уникальная, называется политика Президента Азербайджана, с помощью которой удалось обойти противодействие ведущих мировых держав?!

Также напомню, что Азербайджан сумел реализовать множество энергетических и транспортных проектов (Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Карс) вопреки планам ряда ведущих мировых держав, настаивавших на подключении к ним Армении. Ну и наконец, о выдающейся роли Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как политического деятеля мирового масштаба, говорили президенты и премьер-министры целого ряда стран мира.

Так что, прав был Михаил Соломонович. А Серега Миронов просто не там нюхал. Он привык действовать, согласно собственному, весьма ограниченному, пониманию жизни. Он "забыл", что Гусман родился и вырос в Азербайджане, что он ранее не раз бывал в освобожденной и возрождающейся Шуше и не раз участвовал он и в медиафорумах в этой жемчужине Азербайджана. Миронову важно, чтобы его писк услышали и занесли в протокол.

Ведь, согласно жизненному кредо таких персонажей, как Серега Миронов, "не тот прогиб - считай погиб". В реальности же после каждого из нас остаются вовсе не награды, которые мы получили, а поступки, которые мы совершили. Так что, того же Миронова в РФ могут хоть с ног до головы обвесить медалями, но запомнится он всего лишь как льстец, который никогда не имел ничего и близкого к осанке благородства.

И, добавлю, я бы на месте российского руководства , не особо доверяла таким персонажам. Ведь, случись в РФ пора внутриполитической нестабильности, ради спасения своей шкуры, такие персонажи как Сергей Миронов с легкостью готовы будут сменить риторику и выступить обличителями тех, по чьему приказу ныне визжат. Более того, они, быстро перебежав на иную сторону баррикад, заявят: "вовремя предать - значит предвидеть".