Трамп с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.

Трамп утверждает, что председатель КНР хочет провести встречу. Глава Белого дома также ее ждет.

Президент США добавил, что по итогам состоявшихся в понедельник и вторник переговоров между делегациями в Стокгольме "все прошло очень хорошо".

До этого Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай, но опроверг слухи о поисках возможностей как можно скорее провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.