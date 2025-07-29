https://news.day.az/world/1770713.html Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай Президент США Дональд Трамп заявил, что уже получил официальное приглашение нанести визит в Китай от властей КНР, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Соответствующую публикацию глава Белого дома выложил в соцсети Truth Social. СМИ пишут, что я ищу возможности провести саммит с лидером КНР Си Цзиньпином", - написал Трамп.
Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже получил официальное приглашение нанести визит в Китай от властей КНР, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Соответствующую публикацию глава Белого дома выложил в соцсети Truth Social.
СМИ пишут, что я ищу возможности провести саммит с лидером КНР Си Цзиньпином", - написал Трамп.
Американский лидер кардинально опроверг информацию о поиске подобных шансов.
"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению Си Цзиньпина, которое уже было направлено", - утверждает президент Соединенных Штатов Америки.
Политик также отметил, что в ином случае не был бы заинтересован в этой поездке.
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