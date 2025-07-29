Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай

Соответствующую публикацию глава Белого дома выложил в соцсети Truth Social.

СМИ пишут, что я ищу возможности провести саммит с лидером КНР Си Цзиньпином", - написал Трамп.

Американский лидер кардинально опроверг информацию о поиске подобных шансов.

"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению Си Цзиньпина, которое уже было направлено", - утверждает президент Соединенных Штатов Америки.

Политик также отметил, что в ином случае не был бы заинтересован в этой поездке.