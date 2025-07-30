Центр кибербезопасности Азербайджана демонстрирует высокие результаты

С начала своей деятельности в 2023 году Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил 380 специалистов, 74 процента из которых уже трудоустроены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта страны Самир Мамедов на церемонии вручения дипломов.

По его словам, в рамках проекта Cyber Park при Центре уже начали работу два стартапа.

Замминистра также отметил, что в последние годы в Азербайджане наблюдается системный подход к подготовке кадров в области кибербезопасности со стороны образовательных учреждений.

"Интерес к этой специальности значительно возрос, особенно среди женщин. За последние годы число девушек, выбирающих профессию в сфере кибербезопасности, заметно увеличилось", - подчеркнул Мамедов.