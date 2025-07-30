Этот браузер научился самостоятельно работать с помощью ИИ

Microsoft приступила к тестированию ИИ-режима Copilot Mode в браузере Microsoft Edge, который должен упростить взаимодействие с контентом и повысить продуктивность пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге компании.

Copilot Mode способен анализировать содержимое открытых вкладок и выполнять задачи по запросу пользователя - например, бронирование столика в ресторане, подбор и сравнение товаров, поиск информации и многое другое. Также предусмотрена голосовая навигация для быстрого взаимодействия с сайтами и управления вкладками.

Одним из ключевых нововведений станет возможность предоставления Copilot доступа к истории браузера и учетным записям. Это позволит ИИ выполнять некоторые действия от имени пользователя, но строго по его разрешению и при соблюдении политик конфиденциальности.

В Microsoft подчеркивают, что Copilot Mode носит экспериментальный характер и будет развиваться по мере сбора обратной связи. Режим останется опциональным - пользователи смогут отключить его в любое время и продолжить работу с классическим интерфейсом Edge.

В настоящее время Copilot Mode предоставляется бесплатно в регионах, где доступен сервис Microsoft Copilot. Не исключено, что с развитием сервиса компания интегрирует его в платную подписку.