В Азербайджане установлены новые тарифы на отопление

В решение №17 Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики от 29 декабря 2024 года "О регулировании тарифа на услуги, предоставляемые ОАО "Azəristiliktəchizat", были внесены изменения.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение подписал председатель Тарифного (ценового) совета Микаил Джаббаров.

Согласно информации, себестоимость услуги теплоснабжения, оказанной ОАО "Azəristiliktəchizat" населению, составляет 1,10 маната в месяц за 1 м² площади.

Согласно документу, тариф на услуги теплоснабжения для потребителей из группы населения установлен на уровне 45 гяпиков за 1 м² в месяц при отсутствии счетчика (вместо прежних 30 гяпиков). В случае установки счётчика тариф определён в размере 21 маната за 1 Гкал (что примерно соответствует площади 40-50 м²), вместо ранее действовавших 14,6 маната.

Данное решение вступит в силу с 1 ноября 2025 года в горных районах, указанных в приложении к "Договору о предоставлении услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению" (для потребителей из группы населения), а в остальных регионах - с 15 ноября 2025 года.

С данным решением можно ознакомиться в разделе "Решения Совета" на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).