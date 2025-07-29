Автор: Лейла Таривердиева

Опубликованы результаты соцопроса, проведенного Центром исследований Международного республиканского института (IRI) в Армении в июне этого года. По телефону были опрошены 1505 граждан разного возраста, выбранных по возрасту, полу и месту жительства.

Соцопросы, как правило, дают очень приблизительные результаты, потому что как не отбирай, пара тысяч человек никак не могут выражать настроений и чаяний миллионов. Делать выводы о предпочтениях населения в целом на основе соцопросов, конечно, нельзя. Тем не менее, какая-то картина все же прорисовывается. И на основе результатов июньского опроса можно сказать, что Николу Пашиняну есть, о чем задуматься.

Только 35 процентов граждан Армении считают, что страна движется в правильном направлении. Причем, особенно с недоверием к курсу правительства усердствовала молодежь - 49 процентов. 61 процент респондентов не верит ни одному политику, а Пашиняну верят только 13 процентов. Правда, оппозиция в лице Роберта Кочаряна безнадежно отстает от премьер-министра, набрав только 4 процента голосов. Так же оппозиции ничего не светит и на выборах. Однако блоку Кочаряна удалось добрать в этом году (по сравнению с прошлогодним опросом) 2 процента, а вот партия Пашиняна потеряла 3 процента голосов, набрав только 17 процентов.

Не доверяющим до конца ни одному политику армянам ничего не остается, как искать опору на других площадках. В рейтинге наилучшей деятельности победили армия и церковь. Деятельностью армии, как не странно, полностью или частично довольны 72 процента армян. Это, наверное, те армяне, которые не читают новостей и не смотрят телевизор. Церковь идет на втором месте с уровнем полного или частичного доверия в 59 процентов. Причем, число доверяющих ААЦ выросло по сравнению с прошлым годом на целых 10 процентов. И что примечательно особенно - ей доверяют 70 процентов опрошенной молодежи.

Респонденты не смогли четко ответить на вопрос о самом большом достижении правительства Армении за последние полгода. Обеспечение мира посчитали достижением лишь 7 процентов опрошенных, а экономический рост заметили только 2 процента участников опроса. Та же ситуация с определением самой большой ошибки властей. Большинство ответило невнятно. Примечательно, что наезд на ААЦ посчитали ошибкой только 6 процентов респондентов. Неправильная внешняя политика беспокоит армян куда больше - 14 процентов.

Но это все мелочи по сравнению с главным вопросом, от решения которого зависит разрушение всех прочих проблем. Согласно результатам опроса, 47 процентов граждан Армении полностью или частично поддерживают подписание мирного договора с Азербайджаном, 40 процентов выступают против. Уровень "за" и "против" разнится в зависимости от возрастных групп. Среди молодежи за мирный договор выступили 38 процентов опрошенных, против - 48 процентов. Среди граждан старше 56 лет за подписание мира с Азербайджаном высказались 58 процентов респондентов.

Опрос показал высокий уровень нигилизма среди молодежи. Больше половины опрошенных молодых граждан не доверяют правительству, более 60 процентов не намерены участвовать в выборах или не знают, за кого голосовать.

Среди того, что Никол Пашинян должен сделать в ближайшие полгода, респонденты назвали в первой тройке установление мира (22 процента), обеспечение безопасности на границе (17 процентов), развитие армии - (14 процентов). За ними идет изменение внешней политики (12 процентов). И так далее. О чем это говорит? О том, что при всех негативных тенденциях, в армянском обществе все же понимают, что без установления мира никакие другие шаги не дадут результатов.

А теперь пришло время делать выводы.

Итак, картина в целом не особо вдохновляющая, но все же содержащая надежду на изменения. Ведь были времена, когда результаты подобных опросов не содержали сомнений и шатаний. Для армянского общества все делилось на черное и белое. Тот факт, что об отставке премьер-министра говорят только 8 процентов опрошенных, дает Николу Пашиняну фору для того, чтобы уйти от своих оппонентов еще на несколько шагов вперед. Рейтинг правительства невысок, но у оппозиции вообще нет шансов. Видно, что народ вычеркнул "бывших" и пустозвонов из планов на будущее. Это создает для изменения ситуации гораздо больше возможностей, и Пашиняну нужно сосредоточиться не на тех, кто против, а на тех, кто сомневается или разочарован. И ему следует поторопиться. Время поджимает. Если в этом году за мирный договор проголосовало чуть меньше, значит, имеет место тенденция, и пока около половины граждан (во всяком случае, согласно результатам опроса) выступают за подписание мира, надо спешить. И особое внимание сосредоточить на молодежи.

Молодежь это движущая сила любого общества. Армянская молодежь, обладающая голосовательным правом, это очень важная часть электората. Она разочарована и растеряна. Сегодняшняя молодежь родилась в стране "победителей", а вступила во взрослую жизнь совсем в другой обстановке. Общество в депрессии, впереди никаких перспектив, мифы лопаются как мыльные пузыри один за другим. Пашинян должен не тратить свою энергию на слова и распри с оппозицией - она ему не соперница, а работать с молодежью.

Впереди референдум по Конституции. Наверняка Пашинян уже понимает, что Армении его не избежать. Он также понимает, что Азербайджан от своих требований отступать не намерен, а значит, результаты референдума должны быть положительными. Обеспечить (в хорошем смысле слова) их - задача правительства. И соцопрос показывает, что определенная часть избирателей уже готова проголосовать за изменения. Тех, кто против мира, не переубедить, а вот сомневающихся можно привлечь на свою сторону. Сейчас совсем не нужно обострять внутриполитическую обстановку, это может помешать решению главной проблемы Армении.

Кстати, ранее сообщалось, что Никол Пашинян планирует устроить митинг в Эчмиадзине со своим участием и чуть ли не штурмовать резиденцию Гарегиона. Однако министр юстиции Србуи Галян опровергла слухи об отстранении Ктрича Нерсисяна силой, заявив, что "он решит уйти добровольно".

Обстановка в Армении в целом успокаивается, и это правильно. Сейчас не до революций и не до личных обид. Главная задача правительства Пашиняна - побыстрее выполнить условия Баку и подписать мир, после чего ситуация в стране сама начнет меняться.

Как мы уже отметили, социологические опросы не дают объективных объемных результатов, позволяющих со стопроцентной уверенностью говорить о настроениях в обществе. И все же, запрос на изменения в армянском обществе, судя по всему, уже обозначился.