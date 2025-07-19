Президент Ильхам Алиев: Гарантией доверия между Азербайджаном и Арменией должны быть международно-правовые нормы

Одной из тем, которую мы обсуждали в Абу-Даби, был очень низкий уровень доверия между сторонами, что совершенно понятно. Что касается нас, то наша позиция никогда не менялась. Как в 2003 году я говорил, что "Карабах - это наша земля!", так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Но армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? ... У меня такой гарантии нет. Гарантией должны быть международно-правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ. "Логика проста. Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, - а Минская группа была создана для карабахского конфликта, - значит, она должна быть ликвидирована. Для этого нужны изменения армянской конституции, чтобы оттуда была убрана декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану", - отметил он.

Президент Азербайджана сказал, что текст мирного договора согласован, идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. "В принципе мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Это я говорил и на предыдущих встречах: вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно может сложиться более или менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества", - добавил глава государства.