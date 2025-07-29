Совершен прорыв в разработке точечных методов лечения рака
Американские ученые при помощи искусственного интеллекта разработали белки, способные заменить T-клеточные рецепторы - ключевой инструмент иммунной системы в распознавании опухолевых клеток. Это открытие может ускорить разработку точечных методов лечения рака и вирусных инфекций.
Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Science.
В норме T-клетки "проверяют" клетки организма на наличие признаков болезни с помощью молекул pMHCI на их поверхности. Если клетка больна, T-рецептор распознает это и запускает иммунный ответ. Но в терапии сложно найти подходящие рецепторы, так как это занимает много времени и денег.
Чтобы обойти эту проблему, исследователи с помощью ИИ создали миниатюрные белки, которые умеют точно так же, как T-рецепторы, определять опасные клетки. Специальная программа сгенерировала 11 таких белков. Они были встроены в искусственные иммунные рецепторы (CAR), направляющие T-клетки прямо на больные клетки - например, опухолевые или зараженные ВИЧ.
В экспериментах восемь из таких конструкций успешно активировали иммунный ответ, а две полностью уничтожили пораженные клетки. Это подтвердило эффективность метода и безопасность для здоровых тканей.
Авторы подчеркивают: благодаря ИИ можно быстро (за считанные недели) создавать точные иммунные рецепторы под конкретного пациента. Это особенно важно, поскольку у разных людей иммунные мишени отличаются из-за генетических особенностей.
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