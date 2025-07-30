https://news.day.az/world/1771159.html Турция готова помочь установить постоянный мир между Украиной и РФ Турция готова внести любой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам его заседания под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова помочь установить постоянный мир между Украиной и РФ
Турция готова внести любой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам его заседания под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"На заседании было подтверждено, что Турция готова взять на себя ответственность за установление постоянного мира между РФ и Украиной и внести любой вклад в этот процесс", - отмечается в документе.
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