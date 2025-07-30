https://news.day.az/autonews/1771050.html В Китае начались продажи нового кроссовера Li Auto i8 Китайский автопроизводитель Li Xiang начал продажи на домашнем рынке нового кроссовера Li i8, сообщает carnewschina.com. Как передает Day.Az, автомобиль стоит 321,8 тыс. юаней. Автомобиль получил полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) и аккумулятор емкостью 102,7 кВт·ч.
В Китае начались продажи нового кроссовера Li Auto i8
Китайский автопроизводитель Li Xiang начал продажи на домашнем рынке нового кроссовера Li i8, сообщает carnewschina.com.
Как передает Day.Az, автомобиль стоит 321,8 тыс. юаней.
Автомобиль получил полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) и аккумулятор емкостью 102,7 кВт·ч. Такой силовой установкой снабжен минивэн Mega. По дизайну задней части новый i8 похож на кроссовер Li L9, на двери багажника предусмотрены задние фонари сквозного типа.
Длина автомобиля составляет 5085 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1740 мм.
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