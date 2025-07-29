Сколько продлится в Азербайджане аномальная жара?

До конца недели на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 35-39 градусов тепла, 2-3 августа - около 40 градусов, в горных районах - 29-34, в центральной зоне, а также в Нахчыванской АР - 35-40, местами до 41 градуса тепла.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных районах, будет преобладать юго-восточный ветер, что приведет к повышению относительной влажности воздуха.